Assaltante de 23 anos morre após disparo da PSP em São João da Madeira

Uma jovem, de 23 anos, morreu durante a madrugada desta quinta-feira após uma operação policial em São João da Madeira.Segundo o comunicado enviado pela Polícia de Segurança Pública (PSP) esta quinta-feira por volta da meia-noite a patrulha dirigiu-se para a Avenida do Vale onde detetou uma viatura suspeita a circular na área de "ocorrência de furtos, com as luzes desligadas, parando junto dos veículos estacionados".Os polícias ouviram um vidro de uma viatura parqueada a ser quebrado e de imediato abordaram os ocupantes. Durante esta abordagem foram efetuados disparos com arma de fogo por parte da polícia e os suspeitos acabaram por conseguir fugir do local na viatura onde se encontravam.Segundo a PSP, posteriormente deu entrada no hospital uma jovem de 23 com ferimento de uma arma de fogo "que se supõe estar relacionada com esta ocorrência".A jovem morreu no hospital em paragem cardiorespiratória.No comunicado enviado pela PSP não é claro que os ferimentos de bala na jovem tenham sido causados por um disparo da polícia.