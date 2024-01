Morte de jovem de 16 anos em Seia investigada pela PJ

Uma jovem de 16 anos morreu esta quinta-feira na sequência de um embate contra uma porta de vidro do Bloco C da Escola Secundária de Seia. O alerta foi dado pelas 13h48 e, pouco depois, foi acionado o helicóptero do INEM, que aterrou no recinto escolar pelas 14h20, mas que acabaria por não ser utilizado.







O corpo foi entretanto transportado para o gabinete médico legal do Hospital da Guarda, onde deverá ser feita a autópsia.

"O Presidente da República falou esta noite com a família da jovem hoje falecida na sequência de um lamentável incidente na escola secundária de Seia, bem como com a Diretora da escola e o Presidente da Câmara Municipal, apresentando os seus pêsames e solidariedade".

À chegada da equipa médica, a jovem, aluna do 11.º ano, encontrava-se inconsciente e em paragem cardiorrespiratória com um vidro alojado no tórax, apresentando também lesões no pescoço e braços. Os bombeiros iniciaram manobras de reanimação, com auxílio de suporte ventilatório, mas sem sucesso, situação que se manteve até à chegada ao hospital de Seia, onde viria a ser declarado o óbito às 15h40.Segundo a SIC Notícias, a jovem, residente em Vila Verde, freguesia de Paranhos da Beira, no município de Seia, estaria "em momento de recreio com os colegas, quando terá ido contra uma porta de vidro que se estilhaçou de imediato".No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Seia, uma equipa do Suporte Imediato de Vida (SIV) da mesma localidade, a GNR e uma equipa de psicólogos do INEM, totalizando 23 operacionais.À TVI, António Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Seia, disse estar "bastante afetado" pelas circunstâncias, "que afetam toda a comunidade", endereçando condolências à família, aos amigos "e a toda a comunidade escolar".No rescaldo, a Secundária de Seia esteve exta sexta-feira encerrada, mas é certa a substituição do vidro que vitimou a aluna, que este ano completaria 17 anos.O caso levantou questões relativamente às condições de segurança do edifício, construído há mais de três décadas, e que desde então não teve qualquer intervenção de melhoramento, apesar de as mesmas estarem previstas."Nestes dois anos fizemos o projeto de requalificação da escola, cujo Plano de Recuperação e Resiliência [PRR] está em condições de ser submetido", esclareceu o autarca. "Já fizemos outras candidaturas anteriormente às quais infelizmente não tivemos resposta, para que possam decorrer as intervenções e a escola ser atualizada e estar preparada para ter condições de segurança".As circunstâncias do acidente estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária da Guarda, que deverá apurar tratar-se de um acidente ou de um crime.Os inspetores chegaram esta manhã ao local, por volta das 10h30, para darem início às perícias, bem como recolher testemunhos de colegas e professores. É também esperado que recorram às imagens de videovigilância do recinto, uma vez que, uma das câmeras está próxima da porta na qual a jovem embateu. A par da Polícia Judiciária também a GNR esteve no local, quinta-feira, a realizar diligências.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou-se solidário com a família da jovem através de uma nota no site da Presidência da República: