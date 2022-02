Morreu Rocha Andrade, ex-secretário de Estado. Tinha 51 anos

Fernando Rocha Andrade fez a sua carreira em Coimbra, onde dava aulas de Economia e Finanças Públicas. Era próximo de António Costa de quem chegou a ser subsecretário de Estado da Administração Interna, quando este era o titular da pasta. Quando Costa chegou a primeiro-ministro acabou por colocá-lo na pasta das Finanças, com Mário Centeno como ministro. Acabou por não resistir ao escândalo dos bilhetes da Galp para os jogos do Europeu em França. Com as dúvidas no ar e uma investigação do Ministério Público, Rocha Andrade demitiu-se.

Terminou a legislatura como deputado, até 2019.