Morreu Marta Louro, jornalista do Correio da Manhã e da CMTV que 'sonhava ser uma princesa'

A jornalista da CMTV e do Correio da Manhã, Marta Louro, morreu na tarde desta quarta-feira num acidente, em Lisboa, quando se deslocava em reportagem. Marta Louro, de 27 anos, seguia num motociclo no Eixo Norte-Sul quando colidiu com uma viatura entre as saídas das Laranjeiras e Sete Rios daquela via. Marta Louro, que seguia como passageira, não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado no local. O condutor da moto sofreu ferimentos graves e foi transportado para o hospital de Santa Maria, em Lisboa.







Marta Louro tinha 27 anos

À família, aos amigos e aos colegas de profissão o Correio da Manhã apresenta as mais sentidas condolências.

Antes de se juntar ao Correio da Manhã, Marta Louro estudou Ciências da Comunicação na Universidade Autónoma de Lisboa e é descrita por colegas como "uma das alunas mais aplicadas, esforçadas e dedicadas" do curso. Quando finalizou a licenciatura, iniciou um estágio na secção de Sociedade do jornal, antes de trabalhar na rádio, em Beja. Regressaria a Lisboa para ingressar no Correio da Manhã."Uma criança que sonhava ser uma princesa", Marta descrevia-se na rede social Linkedin, como "uma menina que tinha o sonho de ir à lua, uma adolescente que queria ser militar, uma jornalista".Em comunicado, a Administração da Cofina (dona da, do Correio da Manhã e da CMTV) refere que é "com profundo pesar que partilhamos a trágica notícia do acidente fatal que a nossa colega Marta Louro sofreu esta tarde". O grupo proprietário do CM destaca a "profissional exemplar, sempre pronta a colaborar" e lembra que "é com saudade que será sempre recordada." "A Administração da Cofina apresenta as mais sentidas condolências à família, bem como a sua solidariedade a todos colegas e amigos neste momento de dor", acrescenta.