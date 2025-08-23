PJ detém dois suspeitos de incêndio florestal na Lousã

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens suspeitos de terem ateado um incêndio florestal na zona da Lousã, no passado dia 18 de agosto.



Suspeitos de incêndio florestal detidos na Lousã PAULO NOVAIS/LUSA

Os indivíduos têm 20 e 23 anos e, segundo a polícia, serão "presentes ao Tribunal Judicial de Coimbra para primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação".

Em comunicado, a PJ refere que os suspeitos terão recorrido a um isqueiro para atear o incêndio "num terreno rural, que se encontra em pousio e composto por densa vegetação espontânea". Esta zona encontra-se junto a habitações e naquele dia "verificavam-se condições de risco máximo de incêndio".

"Nesse dia, verificavam-se condições de risco máximo de incêndio, com temperaturas muito elevadas e baixa humidade relativa, propícias a causar um incêndio de grandes dimensões, pelo que só a rápida e eficaz intervenção dos Bombeiros Municipais da Lousã, evitou que isso acontecesse", lê-se no comunicado.