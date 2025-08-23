PJ detém dois suspeitos de incêndio florestal na Lousã

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens suspeitos de terem ateado um incêndio florestal na zona da Lousã, no passado dia 18 de agosto.
Suspeitos de incêndio florestal detidos na LousãPAULO NOVAIS/LUSA
Os indivíduos têm 20 e 23 anos e, segundo a polícia, serão "presentes ao Tribunal Judicial de Coimbra para primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação".
Em comunicado, a PJ refere que os suspeitos terão recorrido a um isqueiro para atear o incêndio "num terreno rural, que se encontra em pousio e composto por densa vegetação espontânea". Esta zona encontra-se junto a habitações e naquele dia "verificavam-se condições de risco máximo de incêndio".
"Nesse dia, verificavam-se condições de risco máximo de incêndio, com temperaturas muito elevadas e baixa humidade relativa, propícias a causar um incêndio de grandes dimensões, pelo que só a rápida e eficaz intervenção dos Bombeiros Municipais da Lousã, evitou que isso acontecesse", lê-se no comunicado.
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
O descontentamento que se vive dentro da Polícia de Segurança Pública resulta de décadas de acumulação de fragilidades estruturais: salários de entrada pouco acima do mínimo nacional, suplementos que não refletem o risco real da função, instalações degradadas e falta de meios operacionais.