Incêndio no Sabugal provoca cinco feridos. Um deles está em estado grave

Ferido que se encontra em estado grave foi transportado para o Hospital de São João, no Porto.

Um funcionário de uma empresa de proteção florestal ficou esta terça-feira ferido com gravidade no incêndio que lavra no Sabugal, afirmou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).



Incêndio no Sabugal MIGUEL PEREIRA DA SILVA/LUSA

Um operacional da Afocelca (empresa de proteção florestal detida pelos grupos do setor da celulose Altri e Navigator) ficou esta terça-feira à tarde gravemente ferido, em operações de combate ao incêndio que lavra no concelho do Sabugal, afirmou a ANEPC, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Os restantes quatro elementos da equipa da Afocelca sofreram ferimentos leves.

“O ferido grave foi estabilizado no local pelas equipas de emergência e posteriormente transportado, pelo helicóptero do INEM, para o Hospital de São João, no Porto”, disse a ANEPC.