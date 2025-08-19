Sábado – Pense por si

Portugal

Incêndio no Sabugal provoca cinco feridos. Um deles está em estado grave

Lusa 19 de agosto de 2025 às 18:45
Capa da Sábado Edição 19 a 25 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 19 a 25 de agosto
As mais lidas

Ferido que se encontra em estado grave foi transportado para o Hospital de São João, no Porto.

Um funcionário de uma empresa de proteção florestal ficou esta terça-feira ferido com gravidade no incêndio que lavra no Sabugal, afirmou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Incêndio no Sabugal
Incêndio no Sabugal MIGUEL PEREIRA DA SILVA/LUSA

Um operacional da Afocelca (empresa de proteção florestal detida pelos grupos do setor da celulose Altri e Navigator) ficou esta terça-feira à tarde gravemente ferido, em operações de combate ao incêndio que lavra no concelho do Sabugal, afirmou a ANEPC, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Os restantes quatro elementos da equipa da Afocelca sofreram ferimentos leves.

“O ferido grave foi estabilizado no local pelas equipas de emergência e posteriormente transportado, pelo helicóptero do INEM, para o Hospital de São João, no Porto”, disse a ANEPC.

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Incêndio florestal Incêndios São João da Terra Nova Porto
Investigação
Opinião Ver mais
Pedro Ledo
Pedro Ledo
Cyber Crónicas

É urgente reconhecer a polícia

O descontentamento que se vive dentro da Polícia de Segurança Pública resulta de décadas de acumulação de fragilidades estruturais: salários de entrada pouco acima do mínimo nacional, suplementos que não refletem o risco real da função, instalações degradadas e falta de meios operacionais.

Menu shortcuts

Incêndio no Sabugal provoca cinco feridos. Um deles está em estado grave