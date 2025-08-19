Ferido que se encontra em estado grave foi transportado para o Hospital de São João, no Porto.
Um funcionário de uma empresa de proteção florestal ficou esta terça-feira ferido com gravidade no incêndio que lavra no Sabugal, afirmou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).
Incêndio no SabugalMIGUEL PEREIRA DA SILVA/LUSA
Um operacional da Afocelca (empresa de proteção florestal detida pelos grupos do setor da celulose Altri e Navigator) ficou esta terça-feira à tarde gravemente ferido, em operações de combate ao incêndio que lavra no concelho do Sabugal, afirmou a ANEPC, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.
Os restantes quatro elementos da equipa da Afocelca sofreram ferimentos leves.
“O ferido grave foi estabilizado no local pelas equipas de emergência e posteriormente transportado, pelo helicóptero do INEM, para o Hospital de São João, no Porto”, disse a ANEPC.
Incêndio no Sabugal provoca cinco feridos. Um deles está em estado grave
