Chega nega que alegado financiador de candidata do partido às autárquicas seja mandatário por Setúbal

Empresário que revelou ter emprestado dinheiro a Lina Lopes tinha-se assumido como mandatário da candidatura à câmara.

O Chega nega que o empresário Vítor Correia, que tinha o seu contacto gravado como 'Vítor Pilas' nas mensagens em que revelou ter emprestado milhares de euros a Lina Lopes, alguma vez tenha sido o mandatário da candidatura do partido à câmara de Setúbal. Na rede social Facebook, Vítor Correia, proprietário de um restaurante emblemático no centro de Setúbal, publicou a 23 de julho uma fotografia com o grafismo oficial do Chega que indicava que era o mandatário de Lina Lopes, que entretanto desistiu da candidatura em face das acusações de que foi alvo.

Lina Lopes
Lina Lopes Miguel Baltazar/Sábado

