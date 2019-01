Eram cerca de 30 os deputados do PSD na bancada no momento do arranque do plenário. Mas as ausências já se faziam sentir ontem.

A sessão plenária arrancou com a discussão de um projeto de resolução do PSD, mas só cerca de 30 dos 89 eleitos sociais-democratas estavam no hemiciclo no arranque dos trabalhos.

As ausências estão justificadas: os faltosos podem alegar trabalho político porque estarão quase todos a caminho do Porto para participar no Conselho Nacional, que começa às 17h.

Ao final da manhã, já vários sociais-democratas abandonavam a Assembleia da República, alguns deles em grupo, para se dirigirem para o Porto. E havia até quem comentasse nos corredores que ia só marcar a presença no início do plenário, para poder sair logo a seguir e chegar a tempo do início da reunião, que deve arrancar com o discurso de Rui Rio.

Ter a bancada a meio gás não surpreende. Nos últimos dias foram vários os parlamentares sociais-democratas que criticaram a hora e o local do Conselho Nacional, alertando para o facto de se verem obrigados a faltar ao Parlamento para ir à reunião em que se vai votar uma moção de confiança apresentada por Rui Rio.

Apesar disso e de todos os apelos feitos dentro e fora do Parlamento, o presidente do Conselho Nacional, Paulo Mota Pinto não recuou e manteve a hora e o local escolhidos.

À SÁBADO, o único vice-presidente da bancada social-democrata que foi para o Porto a tempo do início da reunião, Adão Silva, garantiu que a direção do grupo parlamentar não deu indicações aos deputados para estarem presentes hoje nos trabalhos parlamentares (que além do plenário incluem uma audição da comissão de inquérito a Tancos).

"Há bom-senso entre os deputados", limitou-se a afirmar Adão Silva, explicando assim a ausência de iniciativas da direção da bancada para assegurar previamente a presença de deputados suficientes para manter o quórum.

De resto, Adão Silva lembrou que ainda ontem na sessão plenária "havia apenas 18 deputados na bancada do PSD", desvalorizando assim a hora e o local da reunião do Conselho Nacional.

De resto, tem sido notado por todos os grupos parlamentares a forma como a crise interna do PSD tem desconcentrado os deputados sociais-democratas. "Ontem, na audição do ministro adjunto, a dada altura só havia dois deputados do PSD na sala. Isto é impensável", comentava à SÁBADO um deputado do PS.

Paula Teixeira da Cruz já considerou que a hora e o local escolhidos para o Conselho Nacional "um profundo desrespeito pela Assembleia da República".

Muito crítica de Rio e apoiante de Luís Montenegro, Teixeira da Cruz preferiu estar presente na sessão plenária, lembrando que não podia faltar a uma sessão cuja agenda estava definida "há 15 dias".

Todos os deputados são membros participantes sem direito a voto no Conselho Nacional, por inerência. Mas há 16 que têm direito a voto por serem líderes de distritais ou membros eleitos daquele órgão.