A reunião, que teve início por volta das 17h00 desta quinta-feira no Porto, começou com um discurso do presidente do PSD, no qual Rio lembrou a fiabilidade de sondagens no passado e atacou Luís Montenegro pelas suas "manobras de corredores parlamentares ou jornalísticos".

Após o presidente da Mesa, Paulo Mota Pinto, ter apresentado a moção de confiança à liderança de Rio no PSD, o presidente do partido começou por referir no seu discurso que sempre respeitou os resultados eleitorais: "Eu em coerência com os meus valores sempre respeitei os resultados eleitorais. Nunca andei em manobras de corredores parlamentares ou jornalísticos, conspirando contra quem é legitimamente eleito".

Num discurso forte, Rio referiu ainda que nunca "seria capaz de boicotar a atividade de quem foi democraticamente escolhido para trabalhar, para no momento seguinte reclamar" e aponta que o surgimento de críticos contra a sua liderança apenas aconteceu porque "o partido está mal nas sondagens". Evocando os exemplos de Pedro Passos Coelho e Mário Soares com sondagens, Rio acrescentou ainda que, enquanto autarca no Porto, sempre teve "fraca aptidão para ganhar sondagens".



E aproveitou ainda para deitar algumas farpas a Luís Montenegro, que o desafiou a eleições diretas no PSD: "Há uma coisa que sempre me faltou e ainda estou à espera que é perder eleições. Enquanto que, os que me desafiam, têm ao desafio inverso - estão à espera de conseguir ganhar uma eleição pela primeira vez na vida".



Menezes, o antigo rival de Rio que quer "tirar-lhe do lado alguns maus amigos"



A noite ficou marcada também pela manifestação de apoio a Rio por parte de um antigo adversário. Luís Filipe Menezes, antigo presidente do PSD, admitiu que é "muito amigo" de Luís Montenegro mas que não se movimenta por "amiguísmos, nem por ódios e vinganças".



"Em coerência, acho que nesta altura devemos cerrar fileiras à volta do líder do partido, ajudá-lo a arrepiar caminho em algumas coisas, tirar-lhe do lado alguns maus amigos que não o ajudam em coisa nenhuma, só se querem vingar através de Rui Rio de um passado que não gostavam", defendeu.



Montenegro, o desafiante que ficou "a menos de meia dúzia" de minutos do Conselho



Luís Montenegro - que desafiou Rui Rio a eleições diretas no PSD - afirmou estar a "menos de meia dúzia" de minutos a pé do hotel onde decorre o Conselho Nacional do partido, estando disponível para aí falar "se fosse convidado". Mas tal nunca chegou a acontecer.



A presença de Luís Montenegro tinha sido defendida pelos seus apoiantes e o vice-presidente da mesa do Conselho Nacional Almeida Henriques apresentou há dois dias um pedido nesse sentido.



No entanto, a Mesa do Conselho Nacional do PSD recusou, no início dos trabalhos, apreciar o pedido de Almeida Henriques para que Luís Montenegro pudesse falar aos conselheiros, dizendo que - se o próprio pretendesse participar - deveria ter enviado um pedido.



De resto, um convite seria mesmo a única maneira do parlamentar poder participar no Conselho Nacional, pois não foi eleito, nem tem inerência por já não ser deputado. Os apoiantes de Montenegro têm defendido que o mesmo devia ser convidado, para se respeitar o princípio do contraditório.



Segundo conselheiros presentes, esse assunto foi tratado logo no início na reunião, ainda antes do discurso do presidente do PSD, Rui Rio, a defender a moção de confiança à sua direção.



Para o Conselho Nacional, estavam inscritas 75 intervenções por parte de conselheiros que queria expressar o seu apoio ou críticas à liderança de Rui Rio. Houve também, por volta das 21h00, uma pausa para jantar.



Votação secreta



Desde que Rui Rio anunciou o pedido ao orgão máximo do partido entre Congressos que renovasse a confiança na sua Comissão Política Nacional - depois de rejeitar o repto de antecipar eleições diretas - que o grande ponto de divergência entre apoiantes e opositores do líder do PSD era a forma de votação da moção de confiança.



Foram enunciadas três maneiras diferentes de proceder à votação: voto secreto, braço no ar ou até nominal.



O líder distrital do PSD, Pedro Pinto, apresentou no Conselho um requerimento a pedir o voto secreto entre conselheiros. Requerimento foi entregue às 17h00, apresentou recurso ao Conselho de Jurisdição do partido mas não houve resposta. Durante a noite, o secretário-geral do PSD, José Silvano, anunciou que a preferência de Rui Rio seria mesmo o voto secreto, acabando com as dúvidas.

O presidente do Conselho Nacional, Paulo Mota Pinto, havia remetido qualquer discussão sobre "a condução dos trabalhos e a votação" para a própria reunião, só se pronunciando "perante os conselheiros reunidos".



Minutos depois, o Conselho de Jurisdição Nacional adiantou que voto teria de ser secreto, mas Paulo Mota Pinto terá recusado essa decisão, preferindo submeter os conselheiros a uma decisão por braço no ar, algo que levou membros do Conselho de Jurisdição a abandonarem a sala.



A votação (por braço no ar), que aconteceu por volta das 2h30, decidiu que a moção de confiança seria decidida por voto secreto, com 78 conselheiros a votarem a favor do voto secreto, 22 a votarem contra e 3 a absterem-se.



O resultado final 10 horas depois



Dez horas depois do início do Conselho Nacional, a decisão da moção de confiança a Rui Rio recaiu sobre os 136 membros que o integram - cerca de 70 eleitos e quase o dobro por inerência. Os conselheiros sociais-democratas tinham até às 3h05 para apresentar o resultado da sua votação (secreta) mas esta só terá terminado por volta das 3h20.



Na reunião, mas sem direito a voto, estiveram a Comissão Política Nacional, o Conselho de Jurisdição Nacional, a direção do Grupo Parlamentar, o Coordenador do Grupo dos Deputados do PSD no Parlamento Europeu e a Comissão Nacional de Auditoria Financeira.



O resultado, que só chegou por volta das 3h30, deu a confiança dos conselheiros a Rui Rio para continuar a liderar os sociais-democratas. A votação terminou com uma diferença de 25 votos a favor da continuidade de Rio: no total, 75 conselheiros votaram a favor da moção de confiança e 50 contra - um voto foi considerado nulo.



De acordo com o artigo 68.º dos estatutos do PSD a rejeição da moção de confiança implicaria "a demissão do órgão apresentante". Rio irá assim - salvo qualquer contratempo - liderar o PSD nas eleições deste ano: Europeias, em maio, e Legislativas, em outubro.