A aeronave levantou voo do aeródromo de Tires, em Cascais, e tentava aterrar em Hondarribia, no País Basco. Há pelo menos um morto confirmado.

Uma avioneta que partiu de Cascais despenhou-se em Errezil, no País Basco, Espanha, esta quarta-feira. Pelo menos o corpo de um dos tripulantes já foi resgatado, revelaram as autoridades locais.



A aeronave, um Piper, levantou voo do aeródromo de Tires em Cascais e tentou aterrar em Hondarribia. O contacto com a aeronave foi perdido e pelas 14h00 (locais) foi dado o alerta às autoridades.



O nevoeiro tem dificultado os trabalhos de busca e resgate e a vítima mortal foi encontrada pelas 15h45 (14h45 em Portugal continental) por equipas terrestres dos bombeiros. A identidade do tripulante ainda não foi revelada pelas autoridades.



De acordo com a imprensa local, suspeita-se que na avioneta seguiam dois tripulantes, no entanto, não há para já vestígios de uma segunda vítima.





Erreskate-taldeek hegazkin arinaren bigarren bidaiariaren bila jarraitzen dute #txori

Equipos de rescate continúan con las labores de búsqueda del segundo tripulante de la avioneta pic.twitter.com/saKycEPLDs — SOS Deiak - 112 (@112_SOSDeiak) January 9, 2019

(Em atualização)