Moedas não quer monumento a Vasco Gonçalves, mas ele avança

A Associação Conquistas da Revolução não vai desistir de evocar a memória de Vasco Gonçalves e mantém o sonho de inaugurar um monumento àquele que foi uma das mais marcantes figuras do PREC (Período Revolucionário em Curso) nos 50 anos do 25 de Abril. Depois de o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas ter recuado na ideia de homenagear o "camarada Vasco" (como era conhecido o ex-primeiro-ministro), a Associação vai avançar com uma inauguração virtual do projeto de Siza e uma angariação de fundos para construir o monumento.