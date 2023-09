Quase dez anos depois do político ter sido detido, o intitulado "Movimento Cívico José Sócrates Sempre" mantém-se firme. Quem quiser pode mandar vir do Brasil o seu novo livro. Há uma pessoa a tratar de tudo.

Novo livro de Sócrates: por €10,50, vem do Brasil com autógrafo

"O livro vem com autógrafo do próprio José Sócrates". A frase terminava uma publicação de dia 20 no grupo de Facebook intitulado Movimento Cívico José Sócrates Sempre, que tem 3.100 seguidores. É uma referência à nova obra do antigo primeiro ministro, Os Anos Bolsonaro - Crónicas de Tempos Sombrios, compilação de textos originalmente escritos na revista brasileira Carta Capital. O livro foi lançado em agosto na Casa de Portugal em São Paulo com a presença do próprio autor.