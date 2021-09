Sindicatos dos Médicos da Zona Sul alega que nomeação de novo diretor do serviço de psiquiatria do Hospital do Funchal não obedeceu a mecanismos legais. SESARAM argumenta que decisão não depende de concurso público e que "quadro legal aplicável determina que seja apresentada proposta pelo diretor clínico".

Sindicato denuncia falhas na nomeação de diretor de serviço do Hospital do Funchal

Quando a 2 de junho foi nomeado um novo diretor para o serviço de psiquiatria do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, gerou-se um clima de descontentamento entre os elementos desta equipa constituída por cinco médicos. Em causa, estaria a recusa "de acesso a documentos relativos ao processo de nomeação do diretor daquele serviço", denunciava o Sindicato dos Médicos da Zona Sul (SMZS), num comunicado enviado às redações, levando-o a recorrer ao Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal.