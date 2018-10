A 11 de Novembro de 2013, Carla Gouveia (então com 39 anos) iniciou mais uma conversa privada no Facebook com os seus colegas dos Sudohackers, um grupo de piratas informáticos que se consideravam "família". Acompanhada no chat por jovens de 19, 16 e 18 anos, a auxiliar de educação, com poucos conhecimentos de informática, era a líder do grupo. Chamavam-lhe "Mãe", ela dava instruções aos "filhos" e geria a comunicação. Esta conversa foi uma das mais de 20 reuniões em que se planearam, entre 2012 e 2015, algumas das dezenas de ataques informáticos contra servidores de instituições públicas e de empresas, como partidos com assento parlamentar, Polícia Judiciária (PJ), Presidência, EDP, Sonae e o Ministério Público (MP), alvos de uma investigação das autoridades que fez 23 arguidos no fim de Setembro.





Sob a orientação de alguns adultos, entre eles o dono do site Tugaleaks, preparam ataques informáticos os grupos Sudohackers, Side Kingdom 12, Outside The Law e Hackers Street Portugal, autoproclamando-se membros portugueses do Movimento Anonymous, um colectivo de "hacktivistas" descentralizado que opera a nível mundial desde 2003.Os membros, a grande maioria menores de 18 anos, conheceram-se na Internet e uniram-se, dividindo-se nestes grupos, com o objectivo de "obterem satisfação pessoal", defende o Ministério Público". Aliás, alguns piratas informáticos eram menores de 15 anos - e a estes não foram imputados crimes.