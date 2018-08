A Microsoft, empresa de tecnologia norte-americana, afirmou que descobriu, e de seguida fechou, vários sites criados por hackers russos para denegrirem a imagem de Donald Trump. O anúncio desta terça-feira, dia 21 de Agosto, revela que estas páginas procuram interferir na campanha para as eleições intercalares nos EUA que se realizam em Novembro de 2018.

Um grupo de piratas informáticos tentou criar sites com a mesma aparência das organizações do Partido Republicano, como o Hudson Institute e o International Republican Institute, institutos sem fins lucrativos e que fazem investigações políticas de carácter conservador. Nestas páginas, os hackers criticavam as decisões do presidente dos EUA, como o seu encontro com Vladimir Putin, no mês passado, em Helsínquia, Finlândia, e pediam mais sanções contra a Rússia.

"A novidade, neste caso, é o alargamento do tipo de sites que estão a eleger como alvo", disse Brad Smith, presidente da Microsoft, em entrevista ao The New York Times. O grupo, conhecido como G.R.U., criou também um domínio para se fazer passar pelo site do Senado norte-americano.

"Isto é um sinal de que os russos não têm um objectivo de perseguir este ou aquele partido, mas sim atacar aqueles que são prejudiciais ao interesse nacional", afirmou Eric Rosenbach, coordenador de um programa de defesa da democracia na era digital, pela Universidade de Harvard. E acrescentou: "O objectivo é perturbar e diminuir qualquer grupo que desafia a forma como a Rússia de Putin está a actuar no país e no resto do mundo".