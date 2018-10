Foi impossível aceder ao site oficial do PSD nos dias 24 de Junho de 2013, 2 de Maio de 2014, 24 de Abril de

A culpa era de dois grupos de hackers, os Sudohackers e Hackers Street, compostos por piratas dos 16 aos 20 anos, provenientes de todo o país, de Albufeira a Vila Verde, passando pelo Seixal.







O último ataque ocorreu no dia 24 de Abril de 2015. Eduardo Cebolo, neste processo acusado de um total de 64 crimes, entre eles associação criminosa, acesso ilegítimo, sabotagem informática e acesso indevido, " decidiu, em

conjugação de esforços com outros indivíduos que conhecia da Internet, desenvolver ataques de negação de serviço contra páginas web de diversas entidades portuguesas e, entre elas, contra o servidor que aloja a página na Internet do Partido Social Democrata."



Recorde-se que esta operações contra o PSD foi um dos crimes investigados pelo Ministério Público, que deduziu a acusação contra 23 arguidos por ataques informáticos a instituições públicas e privadas. Como a SÁBADO já noticiou, outros episódios do processo foram ataques o site do artista Tony Carreira.

Os jovens hackers, acusados a semana passada pelo Ministério Público por dezenas de crimes de sabotagem informática, associação criminosa e acesso ilegítimo, atacaram entre 2012 e 2015 servidores da administração pública central e autárquica, de universidades, de escolas, de outras instituições públicas, empresas e partidos - e o PSD não foi excepção.O primeiro ataque aconteceu em Junho de 2013. Em conjugação de esforços de membros do Sudohackers, Eduardo Cebolo (18 anos, também conhecido por "Sudo ID"), Pedro Alves (16, "Sudo Powerfox"), Rafael Pereira (16, "Sudo Syrox") deixaram o site do PSD inoperacional entre as 23:52 e as 4:25, através de ataques de negação do serviço (DDoS), enviando inúmeros pedidos de acesso em simultâneo e esgotando a capacidade de resposta do serviço."Usando cada um deles os programas de que dispunham nos respetivos computadores, em circunstâncias que não foi possível melhor apurar, realizaram em conjunto ataques de negação de serviço a diversos servidores e, entre eles, ao servidor que aloja a páginas www.psd.pt ", lê-se na acusação do processo, a que ateve acesso.Em 2014, o PSD foi alvo de ataques informáticos nos dias 2 de Maio de 2014 e 24 de Abril de 2014. André Pereira, membro de 16 anos dos Hackers Street, voltou a deixar o site do PSD inoperacional através de um ataque de negação de serviço. Semanas antes, explorou as vulnerabilidades daquele servidor, "usando para o efeito os programas nmap e uniscan", tal como descreve a acusação.No dia do ataque, mascarou a sua identidade usando "mecanismos ou ferramentas de anonimização" que não foram ao certo identificadas pelas autoridades. "Pode ter utilizado neste ataque uma VPN [Virtual Private Network]. O arguido tinha instalado no seu computador os programas CyberGhost5 e PrivitizeVPN, os quais são programas de ligação à Internet através de VPN, permitindo a anonimização da navegação, tendo sido tais programas frequentemente por si utilizados", lê-se na acusação. Ou seja, as autoridades conseguiram apenas registar quatro endereços de IP que não aquele verdadeiramente utilizado pelo arguido para aceder à Internet: três civis e o Agrupamento de escolas de Benfica."Em resultado deste ataque, o servidor que aloja a página www.psd.pt, viu o seu acesso ficar mais lento, de forma gradual, durante cerca de 6 horas. Ficou completamente inacessível e, portanto, indisponível a quem a ele quisesseaceder, entre as 12 e as 13 horas de 2 de maio de 2014", concretiza o documento.O último ataque deste ano, em Abril de 2014, foi um dos momentos mais mediáticos do grupo Sudohackers. Intitulado "Operação Apagão Nacional", os jovens piratas informáticos tornaram inoperacionais os sites da PJ, PGDL, Presidência, EDP, Parlamento, Sonae, PSD e CDS-PP, igualmente através de ataques DDoS.Entre as 23:09 e as 23:55, usando cada um deles os programas de que dispunham nosrespetivos computadores, em circunstâncias que não foi possível melhor apurar, realizaram em conjunto ataques de negação de serviço a diversos servidores. "Em consequência da realização de todos estes ataques, o servidor que aloja a página