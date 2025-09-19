Cavaco mostra-se contra eleição de Gouveia e Melo

Em resposta a um artigo do anterior Presidente, o almirante respondeu com ironia: "Parecia que estava a apoiar o candidato António José Seguro”.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

O ex-Presidente da República Aníbal Cavaco Silva escreveu um texto para o jornal Expresso publicado esta sexta-feira em que defende que o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa deve ser alguém com experiência governativa, nunca crítica velada a Henrique Gouveia e Melo que diz que a sua falta de experiência política é uma vantagem. Em resposta, o candidato que veio da Marinha respondeu com ironia: "Pelo perfil que o professor Cavaco Silva define para Presidente, parecia que estava a apoiar mais diretamente o candidato António José Seguro”.



Cavaco Silva reage a artigo sobre Gouveia e Melo e eleições TIAGO PETINGA/LUSA

No artigo publicado no Expresso o ex-primeiro-ministro Cavaco Silva lembra que não cabe ao Presidente "legislar ou decidir e executar políticas, embora goze de um amplo espaço de intervenção pública". "São situações de tal forma decisivas para o futuro do País que desaconselho quem quer que seja a votar em candidatos que não sejam possuidores das qualificações específicas exigidas, independentemente dos predicados que possuam ter noutros domínios", acrescentou ainda.

Em declarações prestadas ao Expresso, o almirante lamenta que Cavaco não tenha tido "coragem de dizer, claramente, e assumir diretamente que é apoiante de Marques Mendes” que foi seu ministro e secretário de Estado. “Esperaria e parecia-me óbvio que fosse dizer que apoiava o candidato Marques Mendes”, acrescenta ainda Gouveia e Melo.