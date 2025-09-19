Sábado – Pense por si

Costa aponta habitação acessível como um dos desafios europeus "mais urgentes"

Lusa 11:41
O presidente do Conselho Europeu revelou que na próxima reunião formal do Conselho Europeu haverá um debate dedicado à habitação acessível.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou hoje que a habitação acessível é um dos desafios "mais urgentes" nos Estados-membros e uma preocupação transversal em todas as sociedades europeias.

"A habitação acessível tornou-se um dos desafios mais urgentes nos Estados-membros e que é absolutamente essencial para garantirmos a coesão social e a sustentabilidade das democracias na Europa", disse António Costa no Fórum Social Porto 2025.

Costa considerou que nada mais alimenta o populismo que a sensação de abandono e a falta de perspetiva de futuro que as novas gerações encontram, desde logo, quando procuram a primeira habitação para construírem as suas vidas.

Em sua opinião, a habitação é hoje uma preocupação transversal em todas as sociedades europeias e não há governo europeu que não tenha a habitação na primeira linha das suas preocupações.

"O governo português é, aliás, um bom exemplo", assinalou António Costa que tinha, a seu lado, o primeiro-ministro português, Luís Montenegro.

Devido a esta preocupação, António Costa revelou que na próxima reunião formal do Conselho Europeu, que decorrerá em outubro, haverá um debate dedicado à habitação acessível.

A Comissão Europeia já tem um comissário com a responsabilidade da habitação, lembrou.

O Fórum Social do Porto 2025, que começou na quinta-feira e termina hoje, tem como tema central "Empregos de Qualidade numa Europa Social Competitiva" e é organizado pelo Governo português com o apoio da Comissão Europeia.

