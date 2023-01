Ministro sobre polémica com Patrícia Gaspar: "Tenho por hábito confiar na palavra as pessoas"

O Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, respondeu, esta sexta-feira, às perguntas dos jornalistas relativamente ao facto de o namorado da secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, ter sido contratado e promovido a um patamar salarial superior pela Câmara do Barreiro, liderada pelo PS.







Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, Rui Laranjeira

Leia Também Namorado de Patrícia Gaspar nomeado por autarquia do PS

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O ministro começou por dizer que a escolha "não é da responsabilidade do Ministério da AI, mas sim da Câmara Municipal do Barreiro", mas que "se houver responsabilidades para apurar, obviamente serão apuradas".No entanto, José Luís Carneiro admitiu ter questionado a secretária de Estado sobre o assunto: "Quando a secretária de Estado da Proteção Civil me disse que tinha sido abordada sobre um órgão da comunicação social sobre a situação, perguntei-lhe se alguma vez tinha falado com o presidente da Câmara sobre a questão e a secretária de Estado disse-me que não".O ministro acrescentou ainda que confia na palavra de Patrícia Gaspar: "Eu tenho por hábito confiar na palavra as pessoas, por isso confio naquilo que me foi dito pela secretária de Estado".Sobre a escolha de Rui Laranjeira, para coordenador municipal da Proteção Civil do Barreiro, José Luís Carneiro disse que "só o presidente da Câmara pode responder".