Ministro Miranda Sarmento já teve alta hospitalar e "encontra-se bem"

Governante deu entrada no Hospital Santa Maria devido a um "princípio de AVC", mas entretanto já recebeu alta hospitalar. Deverá retomar as suas funções "na próxima semana".

Edição de 24 de fevereiro a 2 de março

O ministro Miranda Sarmento, teve "alta hospitalar esta tarde". A informação foi adiantada esta quinta-feira num nota emitida pelo Ministério das Finanças.



Joaquim Miranda Sarmento no debate do OE2026, em Lisboa, defende redução da dívida pública TIAGO PETINGA/LUSA

"O ministro encontra-se bem e em período de repouso, podendo retomar em pleno o cumprimento das suas funções na próxima semana", lê-se.

O governante, de 47 anos, deu entrada no Hospital Santa Maria, em Lisboa, pelas 8h30 de quarta-feira, com uma "indisposição". Depois de ter sido submetido a vários exames foi descartada a hipótese de AVC, mas posteriormente soube-se que sofreu um Acidente Isquémico Transitório (AIT), ou seja um "mini-AVC" ou "princípio de AVC".

Desde então que Miranda Sarmento estava sob observação, isto porque um Acidente Isquémico Transitório pode resultar num AVC nas próximas horas ou dias seguintes, segundo uma informação que consta no site da CUF.

Após ter recebido a alta hospitalar, o ministro das Finanças agradeceu a "preocupação e solidariedade manifestada por todos, assim como o cuidado e competência dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde", refere ainda a mesma nota do Ministério.