Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Portugal

Ministro Miranda Sarmento já teve alta hospitalar e "encontra-se bem"

Luana Augusto
Luana Augusto 15:28
Capa da Sábado Edição 24 de fevereiro a 2 de março
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 24 de fevereiro a 2 de março
As mais lidas

Governante deu entrada no Hospital Santa Maria devido a um "princípio de AVC", mas entretanto já recebeu alta hospitalar. Deverá retomar as suas funções "na próxima semana".

O ministro Miranda Sarmento, teve "alta hospitalar esta tarde". A informação foi adiantada esta quinta-feira num nota emitida pelo Ministério das Finanças. 

Joaquim Miranda Sarmento no debate do OE2026, em Lisboa, defende redução da dívida pública
Joaquim Miranda Sarmento no debate do OE2026, em Lisboa, defende redução da dívida pública TIAGO PETINGA/LUSA

"O ministro encontra-se bem e em período de repouso, podendo retomar em pleno o cumprimento das suas funções na próxima semana", lê-se. 

O governante, de 47 anos, deu entrada no Hospital Santa Maria, em Lisboa, pelas 8h30 de quarta-feira, . Depois de ter sido submetido a vários exames foi descartada a hipótese de AVC, mas posteriormente soube-se que sofreu um (AIT), ou seja um "mini-AVC" ou "princípio de AVC".

Desde então que Miranda Sarmento estava sob observação, isto porque um Acidente Isquémico Transitório pode resultar num AVC nas próximas horas ou dias seguintes, segundo uma informação que consta no site da

Após ter recebido a alta hospitalar, o ministro das Finanças agradeceu a "preocupação e solidariedade manifestada por todos, assim como o cuidado e competência dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde", refere ainda a mesma nota do Ministério.

Artigos Relacionados
Tópicos Hospital alta Ministro das Finanças Hospitais Lisboa Hospital de Santa Maria
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Ministro Miranda Sarmento já teve alta hospitalar e "encontra-se bem"