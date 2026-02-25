Sábado – Pense por si

Miranda Sarmento em observação em Santa Maria depois de ter sido descartada suspeita de AVC

Isabel Dantas 12:18
Ministro das Finanças sentiu-se indisposto esta quarta-feira de manhã.

Miranda Sarmento, ministro das Finanças, está em observação no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde deu entrada esta quarta-feira com suspeita de AVC, segundo avançou a CNN Portugal.

DR

O governante, de 47 anos, terá chegado às urgências pelo seu próprio pé, por volta das 8h30, encontrando-se nesta altura em observação. 

Entretanto, o Correio da Manhã confirmou que os primeiros realizados descartaram a hipótese de Miranda Sarmento ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral.

