Miranda Sarmento em observação em Santa Maria depois de ter sido descartada suspeita de AVC

Ministro das Finanças sentiu-se indisposto esta quarta-feira de manhã.

Miranda Sarmento, ministro das Finanças, está em observação no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde deu entrada esta quarta-feira com suspeita de AVC, segundo avançou a CNN Portugal.



O governante, de 47 anos, terá chegado às urgências pelo seu próprio pé, por volta das 8h30, encontrando-se nesta altura em observação.

Entretanto, o Correio da Manhã confirmou que os primeiros realizados descartaram a hipótese de Miranda Sarmento ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral.