Acidente Isquémico Transitório: o episódio que serviu de susto a Miranda Sarmento

Ministro das Finanças sofreu esta quarta-feira uma "indisposição" e foi descartada a hipótese de AVC. Afinal, o que é um AIT?

O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, sofreu esta quarta-feira um Acidente Isquémico Transitório (AIT). O governante deu entrada no Hospital Santa Maria, em Lisboa, pelas 8h30 com uma queixa de "indisposição" e foi submetido a exames por suspeitas de AVC, que foram posteriormente descartadas. Desde então que permanece sob observação.



Joaquim Miranda Sarmento Mariline Alves/Cofina Media

1 O que é um AIT?

Um Acidente Isquémico Transitório é nada mais nada menos do que um "mini-AVC" ou um "princípio de AVC". Segundo o site da CUF consiste num "bloqueio temporário e de curta duração do fluxo sanguíneo para o cérebro ou medula espinhal", que habitualmente dura "menos de cinco minutos", e que pode ser provocado por um "coágulo".

Apesar de "não causar danos permanentes", ao contrário do que pode acontecer com um Acidente Vascular Cerebral (AVC), deve ser visto como "um aviso", isto porque pode resultar num AVC nas próximas horas ou dias seguintes.

2 Quais os sintomas?

Os sintomas diferem consoante a zona do cérebro que for afetada, segundo a CUF, no entanto, podem incluir: fraqueza, fala arrastada, perda de visão, tonturas ou dores de cabeça fortes. "Habitualmente, a maioria dos sinais desaparece no período de uma hora, podendo raramente durar até 24 horas."

3 O que pode provocar um AIT?

As causas são as mesmas que no caso de um AVC, ou seja, quando um coágulo bloqueia o fornecimento de sangue para o cérebro. Contudo, no caso do AIT, "este bloqueio é mais leve", detalha a CUF.

Fatores como o tabagismo, pressão arterial elevada, colesterol elevado, sedentarismo, má alimentação, excesso de peso, ingestão excessiva de bebidas alcoólicas, uso de drogas ilícitas ou diabetes podem contribuir.

4 População de risco

As mulheres apresentam hoje um maior risco de sofrerem um AVC: há um maior número de casos e de mortalidade. Segundo a CUF, isto acontece por as mulheres terem uma esperança média de vida superior à dos homens e de o AVC ser uma doença "cujo risco aumenta à medida que envelhecemos".

Em Portugal, estima-se que um Acidente Isquémico Transitório atinja cerca de cinco mil pessoas por ano, segundo o Diário de Notícias.

5 O que fazer em caso de AVC

Perante um Acidente Isquémico Transitório "é importante fazer uma avaliação imediata num serviço de urgência", segundo a CUF. Aí, deverá ser realizado um "exame físico e neurológico, que pode incluir testes à visão, movimentos oculares, fala, força, reflexos", etc.

6 Tratamento

O tipo de tratamento depende sempre da causa do AIT, mas pode variar entre medicação, cirurgia e angioplastia.

No caso dos medicamentos, existem vários que podem reduzir a probabilidade de um AVC após um AIT, e estes são escolhidos consoante a gravidade ou a causa do acidente. A cirurgia ocorre apenas quando o bloqueio é "moderado a grave". Já na angioplastia, é colocado um "balão que insufla e abre a artéria entupida".

7 Como prevenir?

Uma das medidas de prevenção, segundo a CUF, passa por "fazer consultas com regularidade, não fumar, limitar o consumo de gordura, incluir fruta e legumes na alimentação, praticar exercício físico regular, limitar o consumo de álcool, manter um peso saudável, não consumir drogas, [ou] manter doenças como a diabetes sob controlo".

