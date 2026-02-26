Morreu o ex-dirigente do PCP Vítor Dias

O ex-dirigente comunista Vítor Dias, membro da comissão política do partido durante a liderança de Carlos Carvalhas, morreu na quarta-feira aos 80 anos, confirmou à Lusa o PCP.

Morreu Vítor Dias, ex-dirigente comunista, aos 80 anos. A informação foi avançada pelo Partido Comunista Português.



Vitor Manuel Caetano Dias nasceu em Vila Franca de Xira em 13 de setembro de 1945 e filiou-se do PCP em 1973, depois de ter sido dirigente da associação de estudantes da Faculdadede Direito de Lisboa, no final dos anos 60 e candidato pelas listas oposicionistas da CDE, em 1969. A partir de 1976 tornou-se funcionário do partido.

No 25 de Abril, Vítor Dias estava preso e só saiu de Caxias dois dias depois, em 27 de abril. Entrou para o Comité Central dos comunistas no congresso de 1979 e foi o porta-voz do partido durante os anos da liderança de Álvaro Cunhal (1913-2005).

Subiu à comissão política comunista em 1990, após a escolha de Carlos Carvalhas para secretário-geral adjunto de Cunhal. Deixou o comité central em 2004.

Vítor Dias manteve a colaboração, como colunista, em vários jornais e escreveu, até agosto de 2025, no blogue "O Tempo das Cerejas".

Nos seus últimos posts, um deles foi para expressar o apoio à candidatura presidencial de António Filipe, outro para criticar o estilo de oposição de José Luís Carneiro à frente do PS, mas também partilhou uma canção, "Snow Blind", por Sarah L King.