Utentes da Fertagus vão apresentar queixa contra o Estado à Comissão Europeia

Lusa 15:48
Em causa está o transporte de passageiros em condições "fora do padrão europeu", com riscos para a saúde.

A comissão de utentes da Fertagus vai apresentar uma queixa à Comissão Europeia contra o Estado português por permitir que os passageiros sejam diariamente transportados em condições "fora do padrão europeu" e com riscos para a saúde, foi esta quinta-feira anunciado.

Passageiros na de comboios de Sete Rios
Passageiros na de comboios de Sete Rios Vítor Mota

Segundo o porta-voz da comissão, Aristides Teixeira, o serviço prestado pela Fertagus, linha ferroviária que liga as duas margens do Tejo pela Ponte 25 de Abril, entre Lisboa e Setúbal, já não é uma alternativa enquanto transporte público, uma vez que as pessoas vivem diariamente um cenário "dantesco" de carruagens sobrelotadas.

Em pleno século XXI, sublinhou, os utilizadores viajam "empilhados e acotovelados", em condições que nem se verificam no transporte de gado.

"É o pior transporte de passageiros que existe no país. É um atentado à saúde pública e um desrespeito pela sua dignidade, além das questões de segurança, que consideramos que deve ser averiguada", disse.

Segundo Aristides Teixeira, a conceção do material circulante não estaria a prever que as carruagens "fossem a abarrotar de passageiros".

"Perante este cenário e tendo a consciência de que toda a gente sabe o que se passa, entendemos que devemos apresentar queixa contra o Estado português na Comissão Europeia, que tem uma subcomissão de transportes", salientou.

A comissão de utentes pretende também sensibilizar o novo Presidente da República para esta situação vivida por milhares de passageiros que todos os dias se deslocam no serviço da Fertagus.

A ligação ferroviária entre Lisboa e a denominada Margem Sul foi inaugurada em 29 de julho de 1999, com o objetivo de retirar carros da Ponte 25 de Abril.

A travessia liga as estações de Roma-Areeiro, em Lisboa, a Setúbal, e conta com 10 estações na Margem Sul e quatro na capital.

