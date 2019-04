"Não existe uma mina de lítio em Boticas. Não existe. Há é uma mina de feldspato", afirmou João Matos Fernandes.

O ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Matos Fernandes, garantiu esta quarta-feira, no parlamento, que não há uma mina de lítio em Boticas, distrito de Vila Real, mas sim uma de feldspato há cerca de 15 anos.



"Não existe uma mina de lítio em Boticas. Não existe. Há é uma mina de feldspato", afirmou João Matos Fernandes, numa audição na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas da Assembleia da República, onde está a ser ouvido sobre diversos assuntos, entre os quais a prospeção de lítio nas terras do Barroso.



Para o ministro, o que está a realizar-se em Boticas, no distrito de Vila Real, é uma prospeção de lítio.



"A partir de uma licença que vem do início do século há uma autorização para a prospeção [de lítio]. Não são crateras, são buracos para a procura desse mesmo lítio", realçou.



De acordo com João Matos Fernandes, três das 12 localidades previstas para o concurso público para a exploração de lítio foram excluídas, por causa da proteção de recursos e da biodiversidade.



O concurso para captar novos investidores para explorar reservas de lítio, em Portugal, deverá ser aberto em maio.