Milhares de pessoas protestam em frente à Assembleia da República. "Não vamos desistir, o pacote é para cair"

Milhares de pessoas estão esta tarde concentradas em frente à Assembleia da República, em protesto contra as alterações à lei laboral. Dizem que não vão parar até ao pacote laboral "cair".



Piquetes de greve geral junto ao Estaleiro Municipal da Amadora

Entre a confusão que se instalou em frente ao Parlamento, há quem segure cartazes com slogans como "O ataque é brutal, a greve é geral", "Não vamos desistir, o pacote é para cair" ou "Salários de miséria, rendas a subir! O povo não aguenta — está na hora de agir".

Além disso, ouvem-se também gritos e há quem segure tochas.

Um painel do PAN entretanto já foi vandalizado: um dos manifestantes subiu até ao painel e riscou umas palavras, pedindo assim "prisão para quem rouba o povo".

Para esta tarde está também previsto um protesto de polícias em frente à residência do primeiro-ministro. No local já se encontram cerca de 150 polícias.

Os sindicatos falam em mais de três milhões de pessoas que aderiram à greve geral, no entanto, o Governo contraria estes números.