Sábado – Pense por si

Portugal

Milhares de pessoas protestam em frente à Assembleia da República. "Não vamos desistir, o pacote é para cair"

Luana Augusto
Luana Augusto 18:17
Capa da Sábado Edição 9 a 15 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 9 a 15 de dezembro
As mais lidas

Um painel entretanto já foi vandalizado.

Milhares de pessoas estão esta tarde concentradas em frente à Assembleia da República, em protesto contra as alterações à lei laboral. Dizem que não vão parar até ao pacote laboral "cair".

Piquetes de greve geral junto ao Estaleiro Municipal da Amadora
Piquetes de greve geral junto ao Estaleiro Municipal da Amadora

Entre a confusão que se instalou em frente ao Parlamento, há quem segure cartazes com slogans como "O ataque é brutal, a greve é geral", "Não vamos desistir, o pacote é para cair" ou "Salários de miséria, rendas a subir! O povo não aguenta — está na hora de agir".

Além disso, ouvem-se também gritos e há quem segure tochas.

Um painel do PAN entretanto já foi vandalizado: um dos manifestantes subiu até ao painel e riscou umas palavras, pedindo assim "prisão para quem rouba o povo".

Para esta tarde está também previsto um protesto de polícias em frente à residência do primeiro-ministro. No local já se encontram cerca de 150 polícias.

Os sindicatos falam em mais de três milhões de pessoas que aderiram à greve geral, no entanto, o Governo contraria estes números.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Vandalismo Salários e benefícios Greve Polícia
Investigação
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

Como preparar a reforma

O que deve fazer para quando chegar a altura da reforma e como se deve manter ativo. E ainda: reportagem na Síria; ao telefone com o ator Rafael Ferreira.

Menu shortcuts

Milhares de pessoas protestam em frente à Assembleia da República. "Não vamos desistir, o pacote é para cair"