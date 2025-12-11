Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
11 de dezembro de 2025 às 13:11

"Esmagadora maioria dos trabalhadores do País está a trabalhar", afirma Ministro da Presidência

Leitão Amaro afirmou ainda que "o nível de adesão do País é inexpressivo, em particular no setor privado e social" e frisou que o Governo tem mostrado abertura ao diálogo.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente