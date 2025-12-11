Sábado – Pense por si

Greve geral

CIP contraria números dos sindicatos. "Não há empresas paradas. A economia está a funcionar"

Luana Augusto
Luana Augusto 16:49
Falta de trabalhadores oscila "entre os 2% e os 3%", garante a Confederação Empresarial de Portugal.

A CIP - Confederação Empresarial de Portugal - fez esta quinta-feira (11) um balanço da adesão à greve geral. Em comunicado, garantiu que "não há empresas paradas" e que "a economia real está a funcionar", contrariando assim os números dos sindicatos.

Piquetes de greve geral junto ao Estaleiro Municipal da Amadora
Piquetes de greve geral junto ao Estaleiro Municipal da Amadora

O presidente da CIP, Armindo Monteiro, aponta que a falta de trabalhadores oscila "entre os 2% e os 3%, atingindo os 5% em casos pontuais" - isto citando dados das associações empresariais. Garante ainda que grande parte das faltas devem-se "a dificuldades com os transportes públicos e ao encerramento de escolas".

Em atualização

CIP contraria números dos sindicatos. "Não há empresas paradas. A economia está a funcionar"