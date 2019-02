Tiago Brandão Rodrigue remeteu qualquer decisão sobre a composição do Governo para o primeiro-ministro.

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, garantiu esta sexta-feira que estará presente na próxima reunião do Conselho de Ministros e remeteu qualquer decisão sobre a composição do Governo para o primeiro-ministro.



"Estarei presente no próximo Conselho de Ministros. É muito curioso, os senhores jornalistas, todos os portugueses, têm um potencial primeiro-ministro em vós. Mas, primeiro-ministro existe um, é ele que toma as decisões relativamente à composição do Governo e é com ele que eu trabalho", afirmou, depois de questionado se estaria presente na próxima reunião do executivo de António Costa.



Tiago Brandão Rodrigues falava aos jornalistas em Braga, à margem da cerimónia de atribuição do doutoramento 'honoris causa' pela Universidade do Minho ao ex-ministro da Justiça Laborinho Lúcio e a frei Bento Domingues.



Nos últimos dias, vários órgãos de comunicação social têm noticiado que o primeiro-ministro irá brevemente fazer alterações no Governo devido à constituição da lista de candidatos ao Parlamento Europeu.



Entre os nomes que poderão sair do Governo têm sido referidos o do ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, e da ministra da Presidência e Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques. O atual secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, poderá assumir o cargo de ministro, com responsabilidades na área da habitação.



Na quinta-feira, no final da reunião do Conselho de Ministros, o secretário de Estado da Presidência, Tiago Antunes, já tinha remetido o tema de uma eventual remodelação do executivo socialista para o primeiro-ministro, uma vez que é o único com poderes para decidir e esclarecer tal questão.



"Quanto à curiosidade jornalística, eu percebo-a, naturalmente. Sobre remodelações ou não remodelações, há uma única pessoa que pode falar sobre o assunto, manifestamente não sou eu", disse.



Também na conferência de imprensa realizada no final da reunião do executivo, o ministro do Ambiente e Transição Energética, Matos Fernandes, assegurou que o tema de uma eventual remodelação governamental não tinha sido tratado.



"Esse assunto é um assunto que não foi discutido em Conselho de Ministros e falar em últimos atos no dia dos namorados não me parece grande ideia", gracejou, quando questionado sobre se os diplomas apresentados nesse dia seriam os seus últimos ainda com a tutela da habitação, pasta que, conforme tem sido noticiado, poderá transitar para outro Ministério.