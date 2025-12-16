Ministra do Trabalho admite aproximar posições após reunião "muito construtiva" com UGT

No final do encontro com a direção da UGT, Rosário Palma Ramalho reafirmou que o executivo apresentou uma primeira solução e "não uma solução acabada".

A ministra do Trabalho disse que teve uma reunião "muito construtiva" com a UGT sobre o pacote laboral, após a greve geral, e admitiu uma aproximação de posições para chegar a um consenso sobre a reforma na Concertação Social.



Maria Rosário Palma Ramalho, ministra do Trabalho João Cortesão/MediaLivre

No final do encontro com a direção da UGT, no Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, em Lisboa, a ministra Rosário Palma Ramalho reafirmou que o executivo apresentou uma primeira solução e "não uma solução acabada" e que, por isso, continua a negociar com a UGT e com as centrais sindicais.

"Hoje não tratámos do conteúdo dos vários aspetos das normas que estão previstas ali. Definimos uma metodologia de negociação", estando já marcada uma reunião de Concertação Social para 14 de janeiro de 2026, disse Rosário Palma Ramalho.