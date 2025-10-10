Ministra da Saúde pede explicações sobre bebé nascido à porta do Hospital de Sintra

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP anunciou que "procedeu à assistência de um parto na via pública" na terça-feira, pelas 11:10, junto à entrada do Hospital Sintra -- Algueirão Mem Martins.
A ministra da Saúde pediu esta sexta-feira ao diretor clínico da unidade local de saúde (ULS) Amadora-Sintra que preste informações sobre o nascimento de um bebé junto à entrada do Hospital de Sintra.
Ministra da Saúde pede informações sobre parto no Hospital de SintraTiago Petinga/Lusa
"Não sabia. Não sabia desse acontecimento. Espero duas coisas: espero que o bebé esteja bem, espero que a mamã esteja bem. E espero que a ULS Amadora-Sintra possa, através do seu diretor clínico, prestar alguma informação sobre exatamente o que se passou", afirmou Ana Paula Martins, aos jornalistas, à margem de um evento sobre saúde mental no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.
Desconhecendo os pormenores, a governante acrescentou que o diretor clínico deve "também fazer a sua avaliação e falar com os jornalistas sobre essa matéria".
Hoje, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP anunciou que "procedeu à assistência de um parto na via pública" na terça-feira, pelas 11:10, junto à entrada do Hospital Sintra -- Algueirão Mem Martins.
De acordo com o Cometlis, uma viatura parou junto aos polícias em busca de auxílio, tendo um dos agentes tendo acabado por assistir o parto que aconteceu antes da equipa médica chegar ao local.
"Quando estes verificaram a parturiente no banco traseiro, enquanto um foi alertar a equipa médica do hospital, o outro ficou a auxiliar a parturiente, tendo acabado por assistir o parto que aconteceu antes de a equipa médica chegar ao local", lê-se em comunicado.
A nota acrescenta que, após ter recebido assistência médica, "mãe e filho estão bem de saúde".
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
É excelente poder dizer que a UE já aprovou 18 pacotes de sanções e vai a caminho do 19º. Mas não teria sido melhor aprovar, por exemplo, só cinco pacotes muito mais robustos, mais pesados e mais rapidamente do que andar a sancionar às pinguinhas?
“S” sentiu que aquele era o instante de glória que esperava. Subiu a uma carruagem, ergueu os braços em triunfo e, no segundo seguinte, o choque elétrico atravessou-lhe o corpo. Os camaradas de protesto, os mesmos que minutos antes gritavam palavras de ordem sobre solidariedade e justiça, recuaram. Uns fugiram, outros filmaram.
Um bando de provocadores que nunca se preocuparam com as vítimas do 7 de Outubro, e não gostam de ser chamados de Hamas. Ai que não somos, ui isto e aquilo, não somos terroristas, não somos maus, somos bonzinhos. Venha a bondade.