Sábado – Pense por si

Portugal

Ministra da Saúde pede explicações sobre bebé nascido à porta do Hospital de Sintra

Lusa 14:57
As mais lidas

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP anunciou que "procedeu à assistência de um parto na via pública" na terça-feira, pelas 11:10, junto à entrada do Hospital Sintra -- Algueirão Mem Martins.

A ministra da Saúde pediu esta sexta-feira ao diretor clínico da unidade local de saúde (ULS) Amadora-Sintra que preste informações sobre o nascimento de um bebé junto à entrada do Hospital de Sintra.

Ministra da Saúde pede informações sobre parto no Hospital de Sintra
Ministra da Saúde pede informações sobre parto no Hospital de Sintra Tiago Petinga/Lusa

"Não sabia. Não sabia desse acontecimento. Espero duas coisas: espero que o bebé esteja bem, espero que a mamã esteja bem. E espero que a ULS Amadora-Sintra possa, através do seu diretor clínico, prestar alguma informação sobre exatamente o que se passou", afirmou Ana Paula Martins, aos jornalistas, à margem de um evento sobre saúde mental no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Desconhecendo os pormenores, a governante acrescentou que o diretor clínico deve "também fazer a sua avaliação e falar com os jornalistas sobre essa matéria".

Hoje, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP anunciou que "procedeu à assistência de um parto na via pública" na terça-feira, pelas 11:10, junto à entrada do Hospital Sintra -- Algueirão Mem Martins.

De acordo com o Cometlis, uma viatura parou junto aos polícias em busca de auxílio, tendo um dos agentes tendo acabado por assistir o parto que aconteceu antes da equipa médica chegar ao local.

"Quando estes verificaram a parturiente no banco traseiro, enquanto um foi alertar a equipa médica do hospital, o outro ficou a auxiliar a parturiente, tendo acabado por assistir o parto que aconteceu antes de a equipa médica chegar ao local", lê-se em comunicado.

A nota acrescenta que, após ter recebido assistência médica, "mãe e filho estão bem de saúde".

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Polícia Hospitais Saúde Sintra Lisboa Ana Paula Martins Polícia de Segurança Pública
Investigação
Opinião Ver mais
Pedro Proença
Pedro Proença
Justa Causa

Gaza, o comboio e o vazio existencial

“S” sentiu que aquele era o instante de glória que esperava. Subiu a uma carruagem, ergueu os braços em triunfo e, no segundo seguinte, o choque elétrico atravessou-lhe o corpo. Os camaradas de protesto, os mesmos que minutos antes gritavam palavras de ordem sobre solidariedade e justiça, recuaram. Uns fugiram, outros filmaram.

Miriam Assor
Miriam Assor

Gentalha

Um bando de provocadores que nunca se preocuparam com as vítimas do 7 de Outubro, e não gostam de ser chamados de Hamas. Ai que não somos, ui isto e aquilo, não somos terroristas, não somos maus, somos bonzinhos. Venha a bondade.

Menu shortcuts

Ministra da Saúde pede explicações sobre bebé nascido à porta do Hospital de Sintra