Sábado – Pense por si

Portugal

Centros de Parto Normal: enfermeiros e médicos em discordância e ministra sem posição

Luana Augusto
Luana Augusto 07:00
As mais lidas

Ordem dos Enfermeiros defende medida como solução para os problemas do fecho de urgências e dizem que Ana Paula Martins se mostrou"recetiva", mas os médicos dizem que garantiu não querer novos edifícios. À SÁBADO tutela refere apenas não ter tomado nenhuma decisão.

Desde 2022 que a Ordem dos Enfermeiros (OE) tem defendido a criação de Centros de Parto Normal (CPN) – unidades de saúde destinada ao atendimento de grávidas de baixo risco num ambiente acolhedor. No entanto, três anos depois o Ministério da Saúde ainda não deu qualquer resposta. Segundo a OE, a ministra Ana Paula Martins tem estado “recetiva”. Ainda assim, a tutela respondeu à SÁBADO que “não remeteu qualquer proposta”, lembrando só ter recebido a proposta dos Enfermeiros a 20 de agosto.  

O bastonário da Ordem dos Médicos (OM), Carlos Cortes, que à SABADO diz não concordar com esta ideia, avança, contudo, que a ministra não estará disposta a “construir novos edifícios” para este fim, uma vez que “não existem condições” e que “as maternidades já foram renovadas”. Porém, a proposta da OE prevê apenas a criação das unidades dentro dos serviços existentes. 

“O CPN proposto pela Ordem dos Enfermeiros localiza-se dentro do hospital, integrado nos serviços de obstetrícia", lê-se na proposta a que a SÁBADO teve acesso. 

Segundo o bastonário dos Enfermeiros, Luís Filipe Barreira, a ministra entretanto já “percebeu que estes centros ficarão dentro das maternidades” e emitiu uma resposta “favorável” no que toca a estes profissionais assumirem a realização dos partos de baixo risco nestes centros, desde que em articulação com os médicos obstetras. 

Atualmente, já é possível os enfermeiros especialistas realizarem partos de baixo risco com a supervisão dos médicos. No entanto, a proposta da Ordem para a criação destes centros visa agora colocar “a mulher no centro de todas as decisões e intervenções” e num “ambiente acolhedor (...) que reduz o stresse”. 

Apesar dos vários benefícios apontados pela Ordem dos Enfermeiros, que vão desde a “redução dos custos para o sistema de saúde” à “reserva dos profissionais médicos para situações de maior complexidade”, a Ordem dos Médicos diz não concordar. “Não vale a pena dar passos grandes quando o que temos não está a funcionar, que são as maternidades. Neste momento há uma enorme falta de recursos humanos no acompanhamento da grávida, quer seja nos cuidados de saúde primários quer a nível hospitalar”, lamenta Carlos Cortes. 

E complementa: “Isso obriga ao desvio de recursos e não existem enfermeiros obstetras suficientes”.

Enquanto o bastonário dos Médicos reporta falta de enfermeiros, a Ordem dos Enfermeiros faz o mesmo em relação aos clínicos. “Face à escassez de médicos obstetras no Serviço Nacional de Saúde (SNS) (...) a criação de Centros de Parto Normal surge como uma resposta adequada e necessária”, sugere o programa.

Carlos Cortes refere que o facto de não concordar com estes centros não significa, no entanto, que “os enfermeiros e médicos não possam trabalhar em conjunto nas maternidades”. “Só não entendo porque é que tem de haver centros.”  E apresenta soluções. Defende que agora o mais importante é "reforçar as equipas nas maternidades". "A solução passa por aprofundar o que temos."

Enquanto em Portugal se debate a criação destas unidades de saúde há pelo menos três anos, em alguns países europeus estes centros já existem. “A nível mundial estima-se que existam atualmente mais de 1.000 centros de parto com cuidados às mulheres e recém-nascidos coordenados por Enfermeiros Especialista em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica”, lê-se no programa da OE. No Reino Unido, por exemplo, já existem 23 centros de parto integrados dentro dos hospitais.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Saúde Profissionais de saúde Obstetrícia / ginecologia Carlos Cortes Ordem dos Médicos Serviço Nacional de Saúde Ana Paula Martins Luís Filipe Portugal Reino Unido Ministério da Saúde Olympique de Marseille
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Centros de Parto Normal: enfermeiros e médicos em discordância e ministra sem posição