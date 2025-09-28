Sábado – Pense por si

Portugal

Bebé nasce a caminho do Hospital Almada, o 14.º parto dos bombeiros da Moita este ano

Lusa 13:21
As mais lidas

Com a urgência de obstetrícia do Hospital do Barreiro fechada, a ambulância seguiu para Almada, mas o bebé acabou por nascer no IC21, antes das portagens.

Um bebé nasceu numa ambulância a caminho do Hospital de Almada, sendo o 14.º parto que os bombeiros da Moita dão assistência nestas condições durante este ano, confirmou hoje o comandante Pedro Ferreira.

Bebé nasce a caminho do Hospital de Almada, 14.º parto assistido pelos bombeiros da Moita este ano
Bebé nasce a caminho do Hospital de Almada, 14.º parto assistido pelos bombeiros da Moita este ano Waltraud Grubitzsch/picture-alliance/dpa/AP Images

A notícia foi avançada pela RTP 3, adiantando que, "com a urgência de obstetrícia do Hospital do Barreiro fechada, a ambulância seguiu para Almada, mas o bebé acabou por nascer no IC21, antes das portagens".

Segundo o canal público, após o apoio dos bombeiros da Moita e da viatura médica de emergência e reabilitação (VMER) do Barreiro, mãe e bebé estão bem no Hospital Garcia de Orta, em Almada, o único com urgências de obstetrícia abertas hoje na Península de Setúbal.

Segundo o portal do Serviço Nacional de Saúde, além das urgências de obstetrícia e ginecologia do Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, estão encerradas as urgências dessas especialidades nos Hospitais de Setúbal e de Aveiro.

O comandante dos bombeiros da Moita, Pedro Ferreira, adiantou que o parto de hoje é o "14.º este ano numa ambulância dos bombeiros", salientando que esta é "uma situação cada vez mais normal".

Recentemente, numa audição parlamentar, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, referiu que este ano foram registados cerca de 150 partos em ambiente extra-hospitalar, ou seja, em ambulâncias, na rua ou em casa.

Para a Península de Setúbal, a mais crítica por falta de profissionais de saúde para completarem as escalas, o Governo pretende criar, a curto prazo, uma urgência regional de obstetrícia, com o Hospital Garcia de Orta a funcionar em permanência e o de Setúbal a receber casos referenciados pelo SNS 24 e o INEM.

A possibilidade de encerramento da urgência obstétrica no Barreiro levou na quinta-feira dezenas de utentes a contestaram a solução numa concentração frente ao hospital. Os autarcas da região também já se mostraram contra esta solução.

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Investigação
Opinião Ver mais
João Carlos Barradas
João Carlos Barradas
Bons costumes

Gaza não é Timor

À mesa dos media é, então, servido um menu em que consta, em primeiro lugar, a obtenção de um mandato das Nações Unidas reconhecendo a «autoridade suprema política e legal» desta entidade que Blair se propõe dirigir.

Miriam Assor
Miriam Assor

Reconhecer Abismo

"From the River to the Sea", desde o rio até ao mar é tudo deles, resumidamente, a convulsão de delírio consiste em varrer com Israel, a única democracia da região, única.

Menu shortcuts

Bebé nasce a caminho do Hospital Almada, o 14.º parto dos bombeiros da Moita este ano