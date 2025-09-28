Bebé nasce a caminho do Hospital Almada, o 14.º parto dos bombeiros da Moita este ano

Com a urgência de obstetrícia do Hospital do Barreiro fechada, a ambulância seguiu para Almada, mas o bebé acabou por nascer no IC21, antes das portagens.
Um bebé nasceu numa ambulância a caminho do Hospital de Almada, sendo o 14.º parto que os bombeiros da Moita dão assistência nestas condições durante este ano, confirmou hoje o comandante Pedro Ferreira.
A notícia foi avançada pela RTP 3, adiantando que, "com a urgência de obstetrícia do Hospital do Barreiro fechada, a ambulância seguiu para Almada, mas o bebé acabou por nascer no IC21, antes das portagens".
Segundo o canal público, após o apoio dos bombeiros da Moita e da viatura médica de emergência e reabilitação (VMER) do Barreiro, mãe e bebé estão bem no Hospital Garcia de Orta, em Almada, o único com urgências de obstetrícia abertas hoje na Península de Setúbal.
Segundo o portal do Serviço Nacional de Saúde, além das urgências de obstetrícia e ginecologia do Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, estão encerradas as urgências dessas especialidades nos Hospitais de Setúbal e de Aveiro.
O comandante dos bombeiros da Moita, Pedro Ferreira, adiantou que o parto de hoje é o "14.º este ano numa ambulância dos bombeiros", salientando que esta é "uma situação cada vez mais normal".
Recentemente, numa audição parlamentar, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, referiu que este ano foram registados cerca de 150 partos em ambiente extra-hospitalar, ou seja, em ambulâncias, na rua ou em casa.
Para a Península de Setúbal, a mais crítica por falta de profissionais de saúde para completarem as escalas, o Governo pretende criar, a curto prazo, uma urgência regional de obstetrícia, com o Hospital Garcia de Orta a funcionar em permanência e o de Setúbal a receber casos referenciados pelo SNS 24 e o INEM.
A possibilidade de encerramento da urgência obstétrica no Barreiro levou na quinta-feira dezenas de utentes a contestaram a solução numa concentração frente ao hospital. Os autarcas da região também já se mostraram contra esta solução.
