Partos em casa estão a aumentar e não são seguros, diz ministra da Saúde

Em declarações na Comissão Parlamentar de Saúde, Ana Paula Martins disse que este ano foram registados cerca de 50 partos em ambiente extra-hospitalar.
Os partos em casa estão a aumentar, revelou a ministra da Saúde, considerando que estes partos nunca são seguros e que só não tiveram desfechos fatais porque o INEM respondeu.
Ministra da Saúde, Ana Paula MartinsMIGUEL A. LOPES/LUSA
Em declarações na Comissão Parlamentar de Saúde, onde esta quarta-feira está a ser ouvida, Ana Paula Martins disse que este ano foram registados cerca de 50 partos em ambiente extra-hospitalar (em ambulâncias ou em casa) e disse que, apesar de não ter dados objetivos, através do relato do socorro do INEM é possível perceber que os partos em casa estão aumentar.
“O parto em casa nunca é seguro. É uma opção, (…) mas é preciso dizer que alguns (…), felizmente, não têm tido desfechos fatais porque o INEM chega a tempo, é acionada a SIV [ambulância] e faz o parto na ambulância. Senão, teríamos tido desfechos fatais”, disse.
A governante está hoje de manhã a ser ouvida na Comissão de Saúde sobre diversas matérias, entre elas as urgências de obstetrícia.
Disse ainda que têm igualmente aumentado os casos de grávidas que procuram o SNS e não foram acompanhadas durante a gravidez.
Na audição, a governante chamou a atenção para a necessidade de ter rácios de médicos obstetras e de enfermeiros especialistas em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica (ESMO) mais adequados à realidade atual, revelando: “Em cada 100 partos, 80 são feitos por ESMO”.
Apontou ainda a necessidade de rever, com a Ordem dos Médicos, as vagas para o internato médico: “Não posso ter um serviço preparado para ter cinco internos e ponho 15, mas também não posso ter um serviço preparado para 15 internos e ter só cinco”.
Relativamente às sete vagas carenciadas abertas para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, que não foram preenchidas na totalidade, a ministra explicou que três especialistas optaram por ir para outras instituições com melhores condições salariais e dois ainda estão em período de reflexão.
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
É tempo de clarificação e de explicarmos às opiniões públicas europeias que sem Segurança não continuaremos a ter Liberdade. A violação do espaço aéreo polaco por parte da Rússia, com 19 drones, foi o episódio mais grave da história da NATO. Temos de parar de desvalorizar a ameaça russa. Temos de parar de fazer, mesmo que sem intenção, de idiotas úteis do Kremlin. Se não formos capazes de ajudar a Ucrânia a resistir, a passada imperial russa entrará pelo espaço NATO e UE dentro
O Chega está no centro do discurso político e comunicacional português, e bem pode o PSD querer demarcar-se a posteriori (e não quer muito) que perde sempre. A agenda política e comunicacional é a do Chega e, com a cloaca das redes sociais a funcionar em pleno
Esta ignorância velha e arrastada é o estado a que chegámos, mas agora encontrou um escape. É preciso que a concorrência comece a saber mais qualquer coisa, ou acabamos todos cidadãos perdidos num qualquer festival de hambúrgueres