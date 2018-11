Projecto de lei do Bloco de Esquerda propõe que a gestante de substituição possa revogar o consentimento até ao momento do registo da criança.

O Bloco de Esquerda não desistiu de viabilizar a gestação de substituição e prepara-se para apresentar um novo projecto-lei com uma mudança fundamental: a gestante pode mudar de ideia depois do parto e ficar com o bebé. Para isso, tem que tomar a decisão até ao momento do registo da criança.



Esta é a principal mudança da proposta bloquista sobre as chamadas barrigas de aluguer, que o partido de Catarina Martins pretende discutir e votar até ao início de Janeiro, e que responde assim à decisão do Tribunal Constitucional que considerou inconstitucional que a gestante não pudesse revogar o contrato estabelecido até à entrega da criança. "O acórdão do Tribunal Constitucional mudou o contexto. Acomodámos todas as preocupações levantadas pelos juízes", explicou o deputado bloquista Moisés Ferreira ao Expresso.



Segundo o Código do Registo Civil, as crianças têm de ser registadas até 20 dias após o parto. Em alguns casos, o mesmo pode ser feito nos hospitais até a grávida ter alta.



Caso o projecto-lei do BE seja aprovado, quem recorre à procriação medicamente assistida (PMA) deixa de ter garantidas que a criança se torne mesmo sua filha. Para o Bloco, tal levará a que tanto o Conselho Nacional da PMA, que autoriza os processos, e os casais tenham que "fazer uma maior avaliação sobre a gestante".



A proposta bloquista continua a manter o acesso à gestação de substituição limitada apenas a casos de doença (como o das mulheres sem útero ou portadores de uma lesão que as impeça de levar uma gravidez até ao fim) e define com "maior precisão o que deve ser estipulado e o que não pode ser estipulado no contrato a celebrar entre as partes". Por outro lado, desaparece o regime de nulidade do contrato de gestação de substituição, que os juízes do TC consideraram poder criar "insegurança jurídica". Este regime levava a que as crianças ficassem impedidas de serem reconhecidas juridicamente como filhas dos casais, da mesma maneira que estes ficavam impedidos do reconhecimento à paternidade. Ainda assim, o projecto-lei mantém previstas punições para quem "concretize contratos de gestação de substituição onerosos ou fora dos casos previstos".