Na altura em que o Tribunal Constitucional chumbou várias normas do processo de gestação de substituição, em Abril, existiam em Portugal dois processos já aprovados pelo Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA) e sete em espera. Contudo, neste momento, apenas o primeiro processo que foi aprovado em Dezembro se mantém activo, revela o Público.

Apesar de o conselho ter aprovado um segundo contrato, já este ano, este não terá enquadramento legal para prosseguir, já que os tratamentos não foram iniciados antes da decisão do Tribunal Constitucional. O primeiro contrato, por sua vez, tinha sido aprovado a 15 de Dezembro.

"Apenas se mantém em execução o primeiro contrato aprovado, uma vez que no outro contrato aprovado não tinha ainda sido iniciado qualquer processo terapêutico aquando da publicação do acórdão e como tal deixou de ter enquadramento legal", disse ao jornal fonte do CNPMA.

A decisão do Tribunal Constitucional, que surgiu na sequência de um pedido de fiscalização feito pelo CDS e alguns deputados do PSD, foi conhecida a 24 de Abril.

No momento do chumbo do Constitucional, existiam outros sete processos em avaliação. Esses foram declarados extintos "por ter deixado de existir suporte legal" para avançarem.