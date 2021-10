Ministério Público investiga motorista de João Rendeiro e presidente da Antral

Florêncio de Almeida, conhecido por "rei dos táxis", e o filho são suspeitos de lavar milhões do ex-banqueiro. O motorista de Rendeiro comprou um apartamento no mesmo condomínio de luxo do patrão por 1,1 milhões de euros, que cedeu à mulher do ex-banqueiro.