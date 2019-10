O ano letivo começou no início de setembro mas isso não significa que todos os horários tenham professores e que os alunos estejam já a ter aulas de todas as disciplinas. Dos 350 horários que estavam esta semana em oferta de escola, 225 correspondiam a vagas recusadas já por duas vezes por professores que estão nas listas de ordenação ou não tinham sequer candidatos. De acordo com o Expresso, as disciplinas onde faltam mais docentes são Geografia, Informática e Educação Moral e Religiosa.

Além disso, avança a mesma fonte, os distritos de Lisboa, Setúbal e Faro concentram 71% destes horários em oferta de escola – idêntico a um anúncio público a que qualquer professor com habilitação pode concorrer. O envelhecimento dos professores e as baixas por motivos de saúde são dois dos problemas que mais afetam as escolas; as rendas altas e os baixos salários os problemas que mais afetam os professores que pretendem preencher estas vagas.

"Há imensos professores a serem colocados no Algarve, mas não aceitam porque não consegue arranjar casa", confesso ao semanário a diretora do Agrupamento de Escolas Laura Ayres, em Loulé, Conceição Bernardes. Argumento idêntico ao relatado pela diretora do agrupamento de Silves: "Tivemos uma professora que aceitou um horário de seis horas porque conseguiu que lhe desse um quarto em troca de voluntariado".

Em São Julião da Barra, Oeiras, Português, Francês e Geografia são as disciplinas a precisar de docente. Os horários são parciais, o que dificulta ainda mais que haja quem aceite. "Quem é que pode vir para aqui com 500 euros de ordenado e ainda pagar um quarto?", questionou o diretor do estabelecimento, Domingos Santos. Para ajudar a resolver o problema, a autarquia vai disponibilizar apartamentos e quartos a professores, mas também a polícias e outros profissionais com problemas idênticos.