Ministério Público avança terça-feira com recurso na Operação Marquês

O Ministério Público vai entregar esta terça-feira, 28 de setembro, o recurso contra a decisão do juiz Ivo Rosa na Operação Marquês, que arquivou grande parte da acusação. O prazo para os procuradores recorrerem terminou na passada quinta-feira, 23 de setembro, mas, à semelhança das defesas, os magistrados do MP também beneficiam de uma dilatação de 3 dias úteis para entregar o documento.



Em abril deste ano, o juiz Ivo Rosa, depois de dois anos de instrução, qualificou a acusação do Ministério Público como sendo "delirante", uma "fantasia" e com "pouco rigor e consistência" ao proferir a decisão de enviar para julgamento cinco dos 28 arguidos.



Durante a leitura da decisão, várias foram as vezes que o juiz Ivo Rosa considerou que a acusação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), mostrava "falta de coerência", era uma "mera especulação", uma fantasia e apresentava uma "total falta de razoabilidade nos argumentos, sem apontar factos concretos", em relação à imputação de muitos dos 189 crimes de que os arguidos vinham acusados.