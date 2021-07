Portugal é líder mundial da vacinação contra a covid-19

A task-force anunciou um "aceleramento do ritmo de vacinação" e cumpriu. Nos últimos sete dias, segundo os dados do relatório da vacinação divulgados esta terça-feira, Portugal é o país foi o país que mais doses administrou em todo o mundo por população.

As 1.089.719 doses administradas entre 5 e 11 de julho resultam numa média a sete dias de 1,51 doses por cada 100 pessoas, acima das 1,29 de Canadá, no segundo lugar, Espanha, com 1,17 no terceiro lugar, República da Irlanda, com 1,07 no quarto lugar, e Dinamarca e Bélgica, em quinto com 1,05 doses por cada 100 pessoas nos últimos sete dias. No resto do top-10 estão Malásia, Equador, República Dominicana e Itália.