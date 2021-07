Revolta no Tribunal de Contas

Cada vez que um juiz do Tribunal de Contas (TC) decide sobre uma auditoria a um organismo do Estado, fá-lo sobre o trabalho dos técnicos do Corpo Especial – do trabalho preparatório à escrita do anteprojeto de relatório são estas 231 pessoas o coração do tribunal. E é aqui que cresce o descontentamento de uma maioria de técnicos sobre o que denunciam como uma injustiça: a existência de pessoas com trabalho e responsabilidades idênticas, mas com carreiras e salários diferentes.