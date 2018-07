Entre 2014 e 2016 os responsáveis pelos Núcleos de Apoio Logístico da Cooperação Técnico-Militar estabelecida com os Países Africanos de língua Oficial Portuguesa (PALOP) e Timor Leste aprovaram despesas que ultrapassaram os 700 mil euros – uma parte delas, não se sabe exactamente qual, sem terem competência para tal. A conclusão consta de uma auditoria de seguimento da Inspecção-Geral de Defesa Nacional (IGDN) realizada em 2016 e persistia mesmo depois de ter sido identificada pela primeira vez dois anos antes.Em causa estão despesas aprovadas ao abrigo do Fundo de Maneio (FM) de Cooperação Técnico-Militar (CTM). De acordo com o "relatório do follow-up da Auditoria à Direcção­-Geral de Política de Defesa Nacional (DGPDN) – Processo de contratação e realização da despesa por via do fundo de maneio", consultado pela SÁBADO, em 2015 a DGPDN constituiu esse fundo com o valor de 200.179 euros. O objectivo era "suportar as despesas dos projectos realizados no âmbito dos acordos com os PALOP e Timor Leste". Contudo, segundo esse mesmo documento, nesse mesmo ano o valor global das despesas acabou por ser de 736.706,84 euros.Apesar da discrepância de valores, os auditores concentraram-se na legalidade da aprovação da despesa e não no volume das despesas em si. Para isso seleccionaram uma amostra que corresponde a 31,37% das despesas pagas pelo FM-CTM (o equivalente a 231.120,37 euros). E o que concluíram? Que existiam um "risco elevado" de responsabilidade civil, criminal e financeira devido ao facto de as despesas terem sido autorizadas por quem "não tinha competência para tal". Mais do que isso: esses riscos já tinham sido identificados numa primeira auditoria, de 2014, e apesar de terem sido feitas várias recomendações, como a elaboração de um regulamento do FM-CTM, a situação mantinha-se.