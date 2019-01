Três ecopontos e uma viatura arderam, na madrugada deste sábado, na Reboleira, Amadora. Esta foi mais uma noite com problemas, sendo que ao longo de toda a semana aconteceram vários episódios de caixotes do lixo incendiados em várias regiões de Lisboa.





Segundo a informação avançada pelo Correio da Manhã, os atos de vandalismo começaram cerca das 03h00 e os ecopontos terão sido o alvo da ira. As chamas propagaram-se depois para uma carrinha de transporte de medicamentos que estava estacionada no local. Além da viatura que ardeu, uma outra, que estava contígua, ficou também com a parte lateral danificada.