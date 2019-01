O dirigente do SOS Racismo lamentou o ódio gerado pelas críticas à intervenção policial no bairro da Jamaica e prometeu continuar a combater o racismo.

O dirigente do movimento SOS Racismo, Mamadou Ba, lamentou esta quarta-feira o ódio derivado das suas duras críticas à intervenção policial no bairro da Jamaica, no Seixal, no passado domingo. Em entrevista ao Jornal de Notícias, afirma estar "a viver os piores dias da minha vida" e que teme pelo que lhe possa acontecer.

"Há muito anos que recebo insultos, quase todos eles passando pela animalização do negro, nada no entanto que se compare à violência que estou a viver há dois dias", afirmou o também assessor do Bloco do Esquerda na Assembleia da República.

Em causa esteve uma publicação no Facebook por parte de Mamadou, no qual falou sobre a violência policial em Portugal, chamando à PSP de "bosta da bófia" e criticando os "sermões idiotas de pseudo radicais iluminados" que comentaram os incidentes registados este domingo no bairro da Jamaica.

O ativista é uma figura conhecida do combate ao racismo mas contou ao jornal que as mensagens de ódio e ameaças que recebeu o surpreenderam. "Estou assustado com tal nível de ódio", referiu Mamadou Ba, acrescentando: "Neste momento, temo pelo que possa acontecer-me".

No entanto, o dirigente do SOS Racismo promete não baixar os braços e prepara uma denúncia formal ao Ministério Público. Há três anos, Mamadou também interpôs uma queixa às autoridades devido à exposição da sua morada em páginas ligadas a movimentos de extrema-direita – acabando por se ver obrigado a mudar de residência.

Esta terça-feira voltou às redes sociais, para responder às críticas de que foi alvo mas o resultado foi ainda pior. A caixa de comentários da publicação ficou inundada de mensagens de ódio. "Só quero deixar claro que nenhuma tentativa de manipulação e de bullying me impedirão de denunciar e combater o racismo", escreveu.