11 de dezembro de 2025 às 15:56

Montenegro assegura que "o país está a trabalhar" e que a parte que está em greve "é minoritária"

Luís Montenegro corroborou esta quinta-feira as palavras do ministro da Presidência, António Leitão Amaro, que considerou que "a esmagadora maioria do país está a trabalhar". O primeiro-ministro falou brevemente aos jornalistas, à saída do Conselho de Ministros.

