Morreu a atriz Glória de Matos aos 89 anos

Glória de Matos foi casada com o locutor e apresentador Henrique Mendes e começou o seu percurso enquanto atriz em 1954 quando fez parte da criação do Grupo de Teatro da Casa da Comédia.

Morreu a atriz Glória de Matos, esta quinta-feira, aos 89 anos vítima de insuficiência cardíaca. 

Em comunicado, citado pela , a família da atriz adianta que "o corpo estará em câmara ardente na Igreja de S. João de Deus em Lisboa, sábado entre as 18h e as 22h e domingo entre as 12h e as 15h30, hora em que decorrerá uma missa de corpo presente e o corpo seguirá para o Cemitério do Alto de S. João".

A sua última atuação ocorreu em 2017 na peça Odeio-te, Meu Amor, no Teatro Nacional D. Maria II. 

A sua filmografia inclui Benilde ou a Virgem Mãe (1975), Francisca (1981), Os Canibais (1988), O Quinto Império- Ontem como Hoje (2004), Espelho Mágico (2005) e Singularidades de uma Rapariga Loura (2009). 

Tópicos SIC Teatro Celebridades Glória de Matos João de Deus Lisboa
