Morreu a atriz Glória de Matos aos 89 anos

Glória de Matos foi casada com o locutor e apresentador Henrique Mendes e começou o seu percurso enquanto atriz em 1954 quando fez parte da criação do Grupo de Teatro da Casa da Comédia.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail

Morreu a atriz Glória de Matos, esta quinta-feira, aos 89 anos vítima de insuficiência cardíaca.



Glória de Matos, atriz portuguesa, faleceu aos 89 anos Correio da Manhã/ DR

Em comunicado, citado pela Sic Notícias, a família da atriz adianta que "o corpo estará em câmara ardente na Igreja de S. João de Deus em Lisboa, sábado entre as 18h e as 22h e domingo entre as 12h e as 15h30, hora em que decorrerá uma missa de corpo presente e o corpo seguirá para o Cemitério do Alto de S. João".

Glória de Matos foi casada com o locutor e apresentador Henrique Mendes e começou o seu percurso enquanto atriz em 1954 quando fez parte da criação do Grupo de Teatro da Casa da Comédia.

A sua última atuação ocorreu em 2017 na peça Odeio-te, Meu Amor, no Teatro Nacional D. Maria II.

A sua filmografia inclui Benilde ou a Virgem Mãe (1975), Francisca (1981), Os Canibais (1988), O Quinto Império- Ontem como Hoje (2004), Espelho Mágico (2005) e Singularidades de uma Rapariga Loura (2009).