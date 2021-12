Metro expropria temporariamente moradores da Madragoa em janeiro

Uma ida à caixa de correio do seu pitoresco terceiro andar na Travessa do Pasteleiro, bairro da Madragoa, em Lisboa, mudou o tom da quadra natalícia de Carla Martins - bastou uma volumosa notificação do Metropolitano. "Foi declarada a utilidade pública [daquele prédio], com caráter de urgência da expropriação dos bens imóveis e direitos a eles inerentes, necessários à execução do projeto de expansão do Metropolitano de Lisboa - Ligação das Linhas Verde e Amarela."



A missiva, a que a SÁBADO teve acesso, é clara: vai ter que sair de casa daqui a dois meses, "a partir das 8h do dia 3 de janeiro, por um período estimado de três semanas" e deixar "afastados das paredes os móveis, que deverão estar vazios", pois podem ter que se "abrir roços nas paredes, tetos e soalho, bem como poços de prospeção para caracterização das condições de fundação do edifício". O objetivo? "Um diagnóstico rigoroso" dos problemas estruturais no prédio e nas frações.



Carla Martins é uma das 25 moradoras afetadas pela ocupação temporária do Metropolitano de Lisboa, tutelada pelo Ministério do Ambiente e Ação Climática. De acordo com dados fornecidos à SÁBADO pela empresa, o alvo das intervenções são quatro prédios: "três contíguos da Travessa do Pasteleiro e um, no mesmo conjunto, mas com entrada pela Avenida Dom Carlos I." O Metropolitano de Lisboa garante que "as indemnizações, determinadas por um perito avaliador da Lista do Ministério da Justiça, deverão ser suficientes para cobrir integralmente os custos". Com "um realojamento equivalente e para suprir todo o diferencial de custos dos moradores, por exemplo ao nível da alimentação ou de outros custos quotidianos que ficam agravados pela deslocação dos moradores", garantiu por escrito fonte oficial.