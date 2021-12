IL leva expropriações temporárias do Metro à Assembleia Municipal

O grupo municipal da Iniciativa Liberal vai apresentar na Assembleia Municipal de Lisboa (AML) uma moção contra o processo de expropriação temporária de 25 moradores da Madragoa, assim como cinco estabelecimentos de comércio local, que foram notificados no início de novembro para sair a 3 de janeiro, como a SÁBADO noticiou na edição desta semana. A ação acontece no âmbito do projeto da construção da linha circular do Metro e a situação agrava-se: a menos de quatro semanas da data-limite, os moradores já tiveram de gastar do seu próprio bolso por ainda não terem recebido detalhes sobre as indemnizações prometidas pelo Metropolitano de Lisboa.