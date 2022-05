Câmara e Metro dizem que o Baluarte do Livramento, em Alcântara, será preservado, mas petição assinada por locais mantém que pelo menos parte do monumento será afetado.

Expansão do Metro de Lisboa ameaça monumento do séc. XVII

Os planos de extensão do Metropolitano de Lisboa até à zona de Alcântara, que contemplam a parcial demolição e reconstrução do Baluarte do Livramento, uma edificação histórica do séc. XVII, colocam em risco fatal a integridade do monumento, defende uma petição sediada na página Petição Pública e dirigida ao presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas.