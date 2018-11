Ampliação do Porto vai causar enormes contratempos na cidade e irão prolongar-se por 30 meses, revela o Estudo de Impacte Ambiental, que se focou na construção da circular entre a Estação de S. Bento e a Casa da Música. Mas conclui que no final os impactos serão "positivos e significativos".O relatório vai estar em discussão pública até meados de Dezembro, segundo o Jornal de Notícias. No documento a equipa técnica refere que a fase da construção vai causar o maior impacto negativo, já que a construção das estações vai implicar a "interdição de áreas significativas".A equipa elenca que se vai verificar uma "degradação do ambiente visual" e ainda a "perturbação com ruído", referindo ainda que se vai verificar produção de poeiras e um aumento da perturbação do tráfego rodoviário.